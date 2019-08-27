انطلاق حملة مجتمعية في النمسا لتعديل التشريعات لمكافحة تغير المناخ

انطلقت حملة مجتمعية في النمسا، لمكافحة تغير المناخ على تبدأ غدا الأربعاء جمع توقيعات لتعديل التشريعات وإدماج قضايا المناخ في الدستور والقوانين .

وقالت مصادر في الحملة أن المنظمين أعلنوا اليوم الثلاثاء، في مؤتمر صحفي، أن الهدف من ذلك هو تطبيق تشريعات متسقة لحماية المناخ في النمسا.

وأضافت أن منظمي الحملة هم تحالف واسع يضم منظمات المجتمع المدني العاملة في القطاعين البيئي والاجتماعي وهيئات اجتماعية ومؤسسات دينية.

وأشارت إلى أنه سيستمر جمع التوقيعات لصالح هذه الحملة حتى ديسمبر المقبل متوقعين الوصول سريعا إلى 100 ألف توقيع وهو المستوى الإلزامي والذي يبدأ معه البرلمان النمساوي في إجراء التعديلات الدستورية والقانونية للتوافق مع قضايا المناخ .