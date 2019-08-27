 البرلمان الليبي: الجيش تعامل بحرفية عالية في الحرب على الإرهاب - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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البرلمان الليبي: الجيش تعامل بحرفية عالية في الحرب على الإرهاب

أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 27 أغسطس 2019 - 11:01 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 27 أغسطس 2019 - 11:03 ص

أكدت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الليبي، أن القوات المسلحة الليبية تعاملت بحرفية عالية ومهنية ومسؤولية خلال حربها على الإرهاب في ليبيا، مشددة على أنها الضامن للدولة ومؤسساتها وللوطن والمواطن.

وقال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي طلال الميهوب - في بيان أوردته بوابة إفريقيا الإخبارية - اليوم الثلاثاء: "إن اللجنة تقدر حجم المهنية والمسؤولية التي تمتعت بها القوات المسلحة تقيدا والتزاما بتعاليم ديننا الإسلامي الحنيف وأخلاقنا وأصالتنا العربية، ومدى الوعي والالتزام بقواعد الاشتباك وبالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان".

وأضاف أن أبناء القوات المسلحة قدموا في كافة مسارح العمليات الممتدة من بنغازي إلى درنة إلى الهلال النفطي إلى الجنوب وأخيرا طرابلس نموذجا وطنيا في حماية وصيانة ممتلكاتهم الخاصة وحماية ممتلكات الدولة العامة.


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