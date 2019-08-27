«ساس» تسجل أرباحا في الربع الثالث بالرغم من إضراب الطيارين

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واصلت شركة الخطوط الجوية الاسكندنافية (ساس)، تسجيل أرباح في الربع الثالث من العام المالي الحالي، على الرغم من تأثير إضراب للطيارين وضعف الكرونه السويدية وارتفاع تكاليف الوقود على النتائج.

وبلغ صافي الربح خلال الفترة من مايو إلى يوليو 1.16 مليار كرونه (120 مليون دولار)، وهو ما يقل عن صافي الربح في الفترة نفسها العام الماضي، وهو 1.57 مليار كرونه.

وأدى إضراب الطيارين الذي استمر من 26 أبريل إلى 2 مايو إلى إلغاء أكثر من 4 آلاف رحلة جوية.

وقال الرئيس التنفيذي ريكارد جوستافسون، إن شركة الطيران تدرس إجراءات جديدة لخفض التكاليف فيما بعد البرنامج الحالي الذي ينتهي عام 2020.

وقالت ساس إنها حققت منذ عام 2017 مدخرات بلغت 2.1 مليار كرونه من أصل 3 مليارات كرونه مستهدفة.

يشار إلى أن شركة الطيران هي مملوكة بشكل رئيسي لحكومتي الدنمارك والسويد.

وبلغت الإيرادات في الربع الثالث من العام المالي الجاري 13.5 مليار كرونه، بزيادة قدرها نحو 3% عن الفترة نفسها من العام المالي الماضي.

وخلال هذه الفترة، قالت ساس إنها نقلت 8.3 مليون مسافر، بما في ذلك رحلات الطيران العارض، وهو ما يقل بنسبة 3% على أساس سنوي.