«البنتاجون» يتهم الصين بـ«البلطجة» قبالة سواحل فيتنام

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قالت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، أمس الاثنين: إن الصين «تتدخل بالإكراه» فى أنشطة النفط والغاز فى المياه التى تطالب فيتنام بالسيادة عليها متهمة بكين بانتهاج «أساليب بلطجة».

وأظهرت بيانات لتتبع حركة السفن أن سفينة استطلاع صينية وسعت نطاق أنشطتها السبت الماضى لتشمل منطقة قريبة للساحل الفيتنامى بعد أن عبرت الولايات المتحدة وأستراليا عن قلقهما بشأن تصرفات الصين فى ممرات مائية متنازع عليها، وفقا لوكالة رويترز.

وقال البنتاجون فى بيان إنه «فى الآونة الأخيرة.. استأنفت الصين تدخلها بالإكراه فى أنشطة نفط وغاز فيتنامية قائمة منذ زمن طويل فى بحر الصين الجنوبى»، مضيفا أن أنشطة بكين تتعارض مع تعهد وزير الدفاع الصينى وى فنع خه هذا العام بالتزام بلاده «بمسار التطوير السلمى».

وأضاف البيان «لن تفوز الصين بثقة جيرانها ولا احترام المجتمع الدولى بمواصلة أساليب البلطجة».

ويوجد نزاع بين فيتنام والصين منذ سنوات بشأن منطقة مائية من المحتمل أن تكون غنية بمصادر طاقة وممر شحن مزدحم فى بحر الصين الجنوبى.