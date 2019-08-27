المحكمة الأوروبية تأمر روسيا بدفع تعويض لعائلة ماجنيتسكي عن انتهاك حقوقه

أمرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الحكومة الروسية اليوم الثلاثاء، بدفع 34 ألف يورو (37 ألف دولار) لعائلة مدقق الحسابات الذى كشف عن فضائح ومخالفات سيرجي ماجنيتسكي الذي توفي في سجن روسي قبل عقد من الزمن.

وقالت المحكمة التي تتخذ من ستراسبورج مقرا لها في بيان: "توصلت المحكمة على وجه الخصوص إلى أن الرعاية الطبية المقدمة للسيد ماجنيتسكي في السجن لم تكن كافية وأدت إلى وفاته وأنه لم تجر أية تحقيقات لاحقة."

وتم احتجاز ماجنيتسكي بتهمة ارتكابه عمليات احتيال ضريبي مزعومة قبل وفاته بأكثر من عام، بعد أن قدم مزاعم مماثلة ضد مجموعة من المسؤولين الروس. وفرضت الولايات المتحدة عقوبات فردية ضد مسؤولين روس رداً على القضية.

وقضت المحكمة الأوروبية بأن السلطات الروسية لديها بالفعل "أسباب معقولة للاشتباه في أن السيد ماجنيتسكي متورط في التهرب الضريبي" ، لكن "هذا الشك لا يبرر احتجازه في السجن لأكثر من عام".