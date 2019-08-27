أفعى ترغم سكان مبنى في ألمانيا على عدم العودة لليوم الثالث على التوالي

ارغمت أفعى سامة غير معروف مكانها سكان مبنى في غرب ألمانيا على عدم العودة إلى مسكنهم لليوم الثالث على التوالي.

ونقلت سلطات مدينة هيرنه بولاية راينلاند بفالتس اليوم الثلاثاء، عن خبراء زواحف القول إن الأفعى المجهول مكانها لا تزال "على الأرجح" في مكان ما داخل المبنى.

وتعتقد سلطات المدينة أن الأفعى تخص شابًا كان يحتفظ بنحو 20 أفعى سامة في شقته.

قال يوهانس شودتسياك، رئيس المكتب الإداري لمدينة هيرنه: "تبدد أملنا في أن تكون الأفعى غير المعروف مكانها ضمن الحيوانات الأخرى التي تم الامساك بها أمس، وكان خبراء صرحوا في وقت سابق بأن الأفعى الهاربة ربما عادت إلى مأواها من تلقاء نفسها.

وأوضح الخبراء أن الأفعى الهاربة هي كوبرا أحادية اللون وأنها شديدة السمية وفي حالة العض يمكنها أن تقضي على إنسان في غضون دقائق.

وكان أحد السكن قد شاهد الكوبرا في مجمع الشقق أول أمس الأحد.

وفي أعقاب إبلاغ الشرطة، جرى إجلاء كل سكان الشقق البالغ عددهم 30 شخصًا، وقد تم الامساك بالـ20 أفعى المتبقية أمس الاثنين وتقرر إلزام حائزهم بعدم الاحتفاظ بأي أفاعي مرة أخرى، وينفي الرجل أن تكون الأفعى الغائبة من حيواناته.

وطلبت الشرطة من الناس المقيمين من المبنى السكني بتوخي الحذر بشكل أكبر من المعتاد حين يسيرون في المناطق المحيطة بالمبنى، وطالبت إخطارها على الفور في حال مشاهدة الأفعى.

وتمت الاستعانة بشركة متخصصة للمساعدة في تحديد مكان الأفعى، وقام خبراء زواحف بنثر الدقيق في المبنى آملين في أن تترك الأفعى آثارًا على الدقيق للتعرف على مكانها، لكن هذه الطريقة لم تفلح حتى الآن.