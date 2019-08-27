مستشار الحريري: نؤكد مرجعية المؤسسات الدستورية في مواجهة خرق إسرائيل للسيادة اللبنانية

أكد الدكتور عمار حوري مستشار رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري أهمية تماسك الموقف اللبناني في مواجهة الاعتداء الإسرائيلي الذي تعرض له لبنان مؤخرا، مشددا على مرجعية الدولة والمؤسسات الدستورية والتي تحظى بإجماع وطني في التعامل مع هذا الاعتداء.

وأشار مستشار الحريري - في تصريح عقب لقاء عقده ظهر اليوم الثلاثاء، مع مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان - إلى أن الاعتداء الإسرائيلي الذي وقع فجر الأحد الماضي على ضاحية بيروت الجنوبية، يمثل خرقا واضحا للسيادة الوطنية اللبنانية.

على صعيد متصل، أعرب شيخ عقل طائفة (الموحدين الدروز) نعيم حسن، عن دعمه للدولة والمساعي التي يبذلها رئيس الوزراء سعد الحريري، في سبيل درء الأخطار التي يتعرض لها لبنان نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة.

وقال الشيخ نعيم حسن - في تصريح عقب لقاء مع مفتي الجمهورية اللبنانية - إنه توافق والشيخ عبد اللطيف دريان، على دعم الدولة وجهود رئيس الجمهورية ميشال عون، في معالجة الوضعين الاقتصادي والاجتماعي، معربا عن أمله أن تكون المعالجة شاملة لكافة القطاعات، وأن يقوم رجال السياسة اللبنانيون بتقدير الموقف المناسب في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد.

يذكر أن طائرتين إسرائيليتين من دون طيار سقطتا - فجر الأحد الماضي - في ضاحية بيروت الجنوبية، والتي تمثل معقل حزب الله ومنطقة نفوذه الأساسية.. وزعم حزب الله أن الطائرتين كانتا تحملان مواد متفجرة بقصد تنفيذ عملية استهداف ضد الحزب.

ويسود لبنان حالة من التوتر الشديد خشية أن يقدم حزب الله على تنفيذ تهديداته ضد إسرائيل، على نحو من شأنه اندلاع حرب مدمرة، لاسيما بعدما اعتبر أمين عام حزب الله حسن نصر الله - في كلمة تلفزيونية له قبل يومين تعقيبا على سقوط الطائرتين - إن هذا الأمر يخرق ما أسماه بـ"قواعد الاشتباك" التي تأسست بعد انتهاء العدوان الإسرائيلي على لبنان عام 2006، مشيرا إلى أن حزب الله من الآن فصاعدا سيُسقط الطائرات الإسرائيلية من دون طيار التي تخترق الأجواء اللبنانية.