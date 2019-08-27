ترميم المتحف الكبير: حفل الافتتاح يحظى باهتمام القيادة السياسية ومتوقع نهاية 2020

قال الدكتور حسين كمال مدير عام شؤون الترميم بمشروع المتحف المصري الكبير، إن حفل افتتاح المتحف يحظى باهتمام كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء دي إم سي»، المذاع عبر فضائية «دي إم سي»، مساء الثلاثاء، أنه سيتم إقامة حفل الافتتاح على أعلى مستوى ليليق بالحدث المتوقع أن يحضره عدد من الملوك والرؤساء في العالم.

واوضح أن المتحف المصري الكبير مشروع ثقافي متكامل، وليس مجرد متحف فقط، لافتًا إلى تكليفات الرئيس السيسي بأن يكون رئيس الوزراء هو رئيس اللجنة التي ستضع سيناريوهات حفل الافتتاح.

وأشار إلى عدم تحديد موعد افتتاح المتحف، ولكنه متوقع في الربع الأخير من العام المقبل 2020، معقبًا: «تم الانتهاء من 100% من الهياكل الخرسانية، و90% من المتحف بشكل عام، وتم نقل أكثر من 48 ألف قطعة إلى المتحف للترميم، وتم الانتهاء من 95% من ترميم الآثار المنقولة وتجهيزها للعرض».