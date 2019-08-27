رئيس وزراء السودان يوافق على إنشاء بنك الكساء والغذاء

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وافق رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك على مبادرة قدمتها وزارة الضمان والتنمية الاجتماعية السودانية لإنشاء بنك الكساء والغذاء للمتضررين من السيول والفيضانات التي اجتاحت البلاد.

وقال بيان لمجلس الوزراء السوداني "إن حمدوك ترأس اليوم الثلاثاء اجتماعا للجنة العليا للطوارئ، لبحث الموقف الخاص بالسيول والفيضانات.

يشار إلى أن السيول خلفت في السودان 67 قتيلا وعشرات الجرحى وآلاف المنازل المُهدمة، في عدد من الولايات.

وقال مفوض مفوضية العون الإنساني محمد السناري، عضو اللجنة العليا للطوارئ، خلال الاجتماع، إن دولة الكويت أعلنت عن تسيير جسر جوي لكل الولايات المتأثرة بالسيول.