طلاب «هندسة المطرية» يبتكرون مكمورة فحم صديقة للبيئة

• وتُفحم نص طن خشب في 20 ساعة



صمم مجموعة من طلاب قسم القوى الميكانيكية بكلية الهندسة "المطرية" جامعة حلوان، مكمورة فحم صديقة للبيئة عبارة عن منظومة متكاملة تعمل على إنتاج فحم نباتي بجودة عالية وتقوم بمعالجة الغازات الناتجة عن التفحيم وتحويلها إلى غازات تخليقية تستخدم كوقود، بالإضافة إلى استخلاص زيوت عطرية وأحماض وزيوت ثقيلة؛ حيث تهدف المكمورة لحل مشكلة الطاقة حول مشكلة تصنيع الفحم النباتي في مصر.

وتعمل المكمورة الجديدة على حل المشكلات البيئية والاقتصادية المتعلقة بإنتاج الفحم النباتي في مصر بسبب الطريقة التقليدية التي يتم إنتاج الفحم من خلالها عن طريق مكامير الفحم البلدي وما ينتج عنها من ملوثات وغازات ضارة بكميات ضخمة تؤثر على سلامة المواطنين في المناطق المجاورة لتلك المكامير.

وذكر فريق العمل أن تشغيل المكمورة يتم بدون أي مصدر خارجي للطاقة، حيث يتم بدء تشغيل المكمورة عن طريق حرق كمية محدودة من الخشب حتى بداية التفحيم وخروج غازات التفحيم لتتم معالجتها وتحويلها إلى وقود غازي مكون من الهيدروجين وأول أكسيد الكربون، ويتم أيضا استخلاص القطران والزيوت حيث تستخدم كسماد زراعي ويستخدم أيضا في علاج الأمراض الجلدية.

ولفت فريق العمل إلى معالجة العادم الناتج من بدء التشغيل بولاعة تستخدم الخشب كوقود وبذلك يتم معالجة جميع الغازات ونواتج عملية التجفيف والتفحيم بالمكمورة لتكون مكمورة فحم بدون أي غازات ناتجة ملوثة للبيئة وتتوافق مع المعايير البيئية، وبسبب تعدد مخرجات النظام يقع المشروع تحت قائمة المشاريع الكبيرة حيث إن قيمة المدخلات "الخشب" أصغر بكثير من قيمة المخرجات (الفحم النباتي، والقطران، والزيوت، والوقود الغازي).

وتتكون المكمورة من 5 منظومات وهي فرن المكمورة والولاعة، منظومة تجميع الزيوت والتيار الناتج وتخزين الغاز التخليقي القابل للاشتعال، ومنظومة معالجة العادم الناتج من احتراق الخشب المستخدم لبدء التشغيل، منظومة معالجة وتحويل الغازات الناتجة من عملية التفحيم وولاعة الغاز، منظومة تحكم وقياسات، وبعد التجربة الفعلية وجد أنه عند تفحيم 500 كجم من الخشب تستغرق عملية التجفيف والتفحيم 20 ساعة.