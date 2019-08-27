السودان: «الحرية والتغيير» تفرغ من إعداد قائمة ترشيحاتها للوزراء

أعلنت قوى "الحرية والتغيير" في السودان اليوم الثلاثاء، الانتهاء من إعداد قائمة ترشيحاتها للوزراء في حكومة الدكتور عبد الله حمدوك، المقرر أن يؤدوا القسم الدستوري غدا، حسب اتفاق ترتيبات تشكيل السلطة.

وقال القيادي في قوى إعلان "الحرية والتغيير" محمد ضياء الدين - في مؤتمر صحفي مقتضب صباح اليوم عقب انتهاء اجتماع لتلك القوى في مقر حزب "الأمة" استمر أكثر من 18 ساعة - إن المجلس القيادي اجتمع مع لجنة الترشيحات، في هذا اللقاء المطول، وانتهى الأمر بإعداد القائمة النهائية، التي سترسل إلى رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك فورا، ثم يعقد اجتماع مساء اليوم بين المجلس القيادي لـ "الحية والتغيير" والدكتور حمدوك، للاستقرار على التشكيل النهائي للسلطة التنفيذية.

من جانبه، قال قيادي في لجنة الترشيحات لقوى (إعلان الحرية والتغيير) إن القائمة تضم ترشيحات لـ 14 وزارة و4 مجالس، من بينها المجلس القومي للبيئة، لافتا إلى أنه تم ترشيخ 3 أسماء على الأقل لكل منها، وفي بعض الوزارات وصل عدد المرشحين إلى 5 أسماء.

وأضاف أن القائمة النهائية تضم 71 أسما، مؤكدا أنه لم تكن هناك أية محاصصة في الترشيحات.