الصحة الفلسطينية: استشهاد اثنين في قصف إسرائيلي على غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن استشهاد فلسطينيين اثنين في قصف إسرائيلي استهدف دراجة نارية غربي مدينة غزة، وذلك وفقًا لما أوردته فضائية "سكاي نيوز عربية"، في خبر عاجل لها منذ قليل.