الصحة الفلسطينية: استشهاد اثنين في قصف إسرائيلي على غزة

الأكثر قراءة
الصحة تقرر شطب «العزبي» و«رشدي» نهائيا من سجلات الصيادلة
عمرو أديب: الأيام القادمة بالمنطقة قد تكون دامية
«الصحة» تحذر من مضاد حيوي وتطالب بجمعه من الأسواق
رئيس اتحاد الكرة السابق: كان يمكن استكمال الدوري قبل أمم إفريقيا
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
بعد إقالة لاسارتي.. من المدرب المناسب للنادي الأهلي؟
محمد يوسف
حسام البدري
حسام حسن
مانويل جوزيه
مدرب مصري آخر
مدرب أوروبي
مدرب لاتيني
النتـائـج
تصويت
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن استشهاد فلسطينيين اثنين في قصف إسرائيلي استهدف دراجة نارية غربي مدينة غزة، وذلك وفقًا لما أوردته فضائية "سكاي نيوز عربية"، في خبر عاجل لها منذ قليل.