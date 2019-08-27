 الصحة الفلسطينية: استشهاد اثنين في قصف إسرائيلي على غزة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الصحة الفلسطينية: استشهاد اثنين في قصف إسرائيلي على غزة

محمد عبد الجليل
نشر فى : الثلاثاء 27 أغسطس 2019 - 10:59 م | آخر تحديث : الثلاثاء 27 أغسطس 2019 - 10:59 م

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن استشهاد فلسطينيين اثنين في قصف إسرائيلي استهدف دراجة نارية غربي مدينة غزة، وذلك وفقًا لما أوردته فضائية "سكاي نيوز عربية"، في خبر عاجل لها منذ قليل.

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