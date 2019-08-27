رقمنة نحو 68 ألف عربة شحن بضائع بهيئة السكك الحديدية الألمانية

أعلنت هيئة السكك الحديدية الألمانية "دويتشه بان" أنها تجهز جميع عربات شحن البضائع الخاصة بها، وهي 68 ألف عربة تقريبا، بنظام اتصالات حديث وأجهزة استشعار ذكية، بحيث يمكن تتبع رحلة العربات على نحو أفضل.

وأوضحت الهيئة اليوم الثلاثاء، خلال عرض الـ 34 ألف عربة التي تم تحديثها في محطة بلدة زيلتسه بالقرب من مدينة هانوفر شمالي ألمانيا أن التزود بنظام تحديد المواقع "جي بي إس" ونظام الاستشعار يوفر لعملاء قسم البضائع بالهيئة الكثير من المزايا.

وترسل العربات ذات التجهيزات الحديثة إشارات عبر شبكة الهاتف الجوال أثناء القيادة وعند الإقلاع أو التوقف أو في حالة حدوث اصطدامات. ويمكن من هذه البيانات تحديد معلومات عن حالة الأحمال ودرجة الحرارة ورطوبة الهواء أو عن الحركة في حالة البضائع الحساسة.

وقال مارك شتاستسك المسؤؤول بمجلس إدارة قسم الشحن بهيئة السكك الحديدية: "عربات البضائع الذكية تجعل نقل البضائع بالسكك الحديدية أكثر حداثة ومناسب للمستقبل... عملائنا سيستفيدون من السلاسل اللوجستية التي يمكن التحكم فيها على نحو أفضل، وكذلك من جودة أعلى في النقل وأوقات وصول قابلة للتخطيط".