الإمارات وسلطنة عمان يبحثان سبل تعزيز علاقات الثنائية في المجالات الصحية

بحث وزير الصحة العماني الدكتور أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي مع السفير الإماراتي لدى السلطنة محمد سلطان سيف السويدي، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات الصحية وعدد من المجالات الأخرى.

وناقش الجانبان - وفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية اليوم الثلاثاء - سبل تعزيز جهود التعاون بين الإمارات وسلطنة عمان من خلال توفير أكبر قدر من التسهيلات لمواطني البلدين المقيمين على أراضي كل منهما.

من جهته، قدم السفير الإماراتي نبذة عن مسيرة القطاع الصحي في بلاده ومراحل تطوره والاهتمام الذي حظي به والخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والمقيمين، بالإضافة إلى عرض الجهود الإماراتية واستراتيجيات التعاون مع المنظمات الصحية الدولية والإقليمية مثل: منظمة الصحة العالمية.

وأشار إلى أن جهود الإمارات في توفير مظلة الرعاية الصحية، والتي تجاوزت حدود الدولة في ظل مساهمتها في دعم برامج دولية لرعاية المرضى ومكافحة الأوبئة عبر برامج المنظمات الدولية مثل: دعم برامج التطعيم ضد مرض شلل الأطفال ومكافحة الأمراض المستوطنة.