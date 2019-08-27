إدانة شركة جونسون أند جونسون بالمسؤولية عن أزمة تعاطي الأفيون في ولاية أوكلاهوما

أصدر أحد قضاة ولاية أوكلاهوما الأمريكية حكما يحمل شركة الأدوية الأمريكية "جونسون أند جونسون" المسؤولية عن تزايد حدة أزمة تعاطي الأفيون في الولاية وأمرها بدفع غرامة قدرها 572 مليون دولار.

يذكر أن ولاية أوكلاهوما هي أول ولاية تحاكم شركة الأدوية الأمريكية العملاقة بسبب أزمة الأفيون التي يقال أنها أدت إلى موت أكثر من 47 ألف أمريكي في 2017.

وتعتبر هذه القضية مؤشرا على إمكانية تحميل شركات الأدوية مسؤولية اشتداد حدة الأزمة.

وقال القاضي ثاد بالكمان إن شركة "جونسون أند جونسون" وشركة "جانسن فارما" التابعة وهما تنتجان الأفيون في صورة لاصق طبي أو حبوب، استخدمت وسائل تضليل في الترويج لمنتجاتها وهو ما يجعلهما مسؤولتين عن الأضرار التي لحقت بالمتعاطين.

وأضاف القاضي أن "المتهمين تسببوا في أزمة افيون التي أدت فيما بعد إلى ارتفاع معدلات الإدمان والوفاة نتيجة الجرعات الزائدة وأعراض الغياب عن الوعي".

في الوقت نفسه، فإن مبلغ التعويض الذي حدده القاضي يقل كثيرا جدا على قيمة التعويض الذي طالب به الادعاء ويبلغ أكثر من 17 مليار دولار.

ومن المحتمل أن تستأنف شركة "جونسون أند جونسون" حكم المحكمة.