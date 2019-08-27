التحالف العربي: الحوثيون أطلقوا صاروخا باليستيا سقط في صعدة



أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، مساء الثلاثاء، عن إطلاق ميليشيات الحوثي لصاروخ باليستي من محافظة عمران وسقوطه في محافظة صعدة باليمن، وذلك حسبما ذكرته فضائية «العربية»، في خبر عاجل، منذ قليل.