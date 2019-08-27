 التحالف العربي: الحوثيون أطلقوا صاروخا باليستيا سقط في صعدة - بوابة الشروق
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التحالف العربي: الحوثيون أطلقوا صاروخا باليستيا سقط في صعدة

نور رشوان
نشر فى : الثلاثاء 27 أغسطس 2019 - 6:11 م | آخر تحديث : الثلاثاء 27 أغسطس 2019 - 6:11 م


أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، مساء الثلاثاء، عن إطلاق ميليشيات الحوثي لصاروخ باليستي من محافظة عمران وسقوطه في محافظة صعدة باليمن، وذلك حسبما ذكرته فضائية «العربية»، في خبر عاجل، منذ قليل.

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