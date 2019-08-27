بالصور - صلاح يواصل تحضيراته لمباراة بيرنلي بالبريميرليج

واصل محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، تحضيراته لمباراة بيرنلي والتي ستقام يوم السبت المقبل، بملعب الأخير ضمن الجولة الرابعة من منافسات البريميرليج.

وخاض لاعبو ليفربول، اليوم الثلاثاء، تدريبات قوية استعدادا لمباراة السبت، التي يسعى من خلالها الألماني يورجن كلوب المدير الفني للفريق، الحصول على الثلاث نقاط للحفاظ على صدارة الدوري الإنجليزي.

وكان صلاح قد نجح في قيادة ليفربول للفوز على أرسنال بالجولة الماضية (3-1)، في مباراة شهدت تسجيله لهدفين، ليصل إلى هدفه الثالث بعد أن كان سجل أولى أهدافه مع الفريق أمام نوريتش سيتي.

ويحتل ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 9 نقاط، ويبعد عن مانشستر سيتي بطل الدوري بالموسم الماضي بفارق نقطتين الذي كان خسرهم بعد سقوطه في فخ التعادل أمام توتنهام، قبل أن يستعيد السيتي توازنه بفوزه في الجولة الماضية على فريق بورنموث 3 - 1.