شيخ الأزهر: «بيت الزكاة والصدقات المصري» يستهدف تلبية احتياجات البسطاء

أكد الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، رئيس مجلس أمناء "بيت الزكاة والصدقات المصري"، أن أنشطة "بيت الزكاة والصدقات المصري" كثيرة ومتنوعة، وأنها تستهدف البسطاء من أفراد الشعب المصري، مشددًا على أهمية أن يتوسع "بيت الزكاة والصدقات المصري" في مساعدة الفقراء والمحتاجين، وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمرضى غير القادرين، وتوفير سبل الحياة الكريمة للفئات الأولى بالرعاية.

جاء ذلك - خلال اجتماع مجلس أمناء "بيت الزكاة والصدقات المصري " برئاسة شيخ الأزهر اليوم الثلاثاء؛ لمناقشة آخر المستجدات، والخطط التي سيقوم بها "بيت الزكاة والصدقات " خلال المرحلة المقبلة.

جدير بالذكر أن "بيت الزكاة والصدقات المصري " أسس عام 2014 بمبادرة من شيخ الأزهر ، بهدف صرف أموال الزكاة في مصارفها المقررة شرعًا، وتنمية وصرف أموال الصدقات والتبرعات والهبات والوصايا والإعانات الخيرية في أعمال البر، والتوعية بفريضة الزكاة ودورها في تنمية المجتمع، وبث روح التكافل والتراحم بين أفراد المجتمع.