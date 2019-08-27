مباحثات ثنائية بين الإمارات وبريطانيا في أبوظبي

بحثت رئيسة المجلس الوطني الإتحادي الإماراتي أمل عبد الله القبيسي مع وزير الدولة البريطاني لشئون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أندرو موريسون، أوجة التعاون المشترك بين البلدين، وذلك خلال استقبالها له بمقر المجلس بأبوظبي اليوم الثلاثاء.

وأكدت القبيسي - خلال اللقاء، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" - أهمية التعاون المشترك بين دولة الامارات والمملكة المتحدة في ظل التحديات المتزايدة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، مشيرة إلى أهمية العمل سويا من أجل إحلال السلام في المنطقة.

وشددت على حرص الإمارات على تنمية علاقات الشراكة الاستثنائية والاستراتيجية بين البلدين، والتي تعتبر مثالا يحتذى في جميع الميادين وعلى المستويات كافة، مؤكدة أن حجم هذا التعاون والحرص على تنمية مجالاته المتعددة؛ يعكس حجم الثقة المتبادلة وأهمية التخطيط المستقبلي المشترك.

وقالت إن المجلس الوطني الاتحادي - من خلال الاتحاد البرلماني الدولي - عمل على إيجاد حل لمشكلة الإرهاب والتطرف ونجحت جهوده في انشاء المجموعة الاستشارية البرلمانية رفيعة المستوى لمكافحة الإرهاب والتطرف برئاسة معاليها.

وأكدت على جهود الإمارات ومساعيها في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف و محاربة والفكر الضال حماية للشباب وأجيال المستقبل، منوهة إلى إنشائها مركز (صواب) واستضافتها لمركز (هداية)، مشددة في الوقت ذاته على التزام الإمارات بالعمل والتعاون مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة والمؤسسات والمنظمات الدولية والبرلمانية بهدف توضيح الصورة الحقيقة للإسلام ومحاربة الفكر الضال.

من جهته، أشاد وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالتقدم الذي حققته الإمارات في شتى المجالات، مؤكدا حرص المملكة المتحدة على تطوير وتعزيز العلاقات مع الإمارات في مختلف المجالات، وثمن التجربة البرلمانية الناجحة للإمارات ودور الدولة في مجال الاعمال الإنمائية والإنسانية.

وقال إن بلاده تقدر للإمارات دورها في المجالات كافة وعلى صعيد المساعدات التي تقدمها للاجئين في مختلف الدول .