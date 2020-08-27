درجات الحرارة في الصين ترتفع أسرع من المعدل العالمي

أظهرت بيانات رسمية أن الصين شهدت زيادة أسرع في درجات الحرارة وارتفاع في مستوى البحر أكثر من المتوسط العالمي على مدار العقود القليلة الماضية، وشهدت حالات طقس حادة أكثر انتظاما.

ومن 1951 إلى 2019، ارتفعت درجات حرارة الصين ما متوسطه 24ر0 درجة مئوية كل عشر سنوات، بحسب "الكتاب الأزرق بشأن التغير المناخي" الذي أصدره المركز الوطني للمناخ ونشره الأسبوع الجاري. وهذا المركز هو أهم مركز لأبحاث المناخ في الصين ويتبع إدارة الأرصاد الجوية.

وارتفع متوسط مستوى البحر بالقرب من المناطق الساحلية الصينية بواقع 4ر3 ميليمتر سنويا من 1980 إلى 2019، أسرع بكثير من المتوسط العالمي البالغ 3.2 ميليمتر سنويا من 1993 إلى 2019. والعام الماضي ارتفع المستوى 24 ميليمتر من العام السابق وكان أعلى بواقع 72 ميليمتر من متوسط البلاد من 1993 إلى 2011.

وأشار التقرير السنوي أيضا إلى زيادة في المسطح المائي في الصين منذ 2015. فكان مستوى المياه في بحيرة شنغهاي وهي بحيرة رئيسية في المنطقة الشمالية الغربية القاحلة في العادة بالصين، أعلى بواقع 1ر3 متر في 2019 مما كان عليه في 15 عاما سابقة، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.