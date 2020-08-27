مدير أوقاف القاهرة: بعض المساجد لن تستطيع تقديم الكمامات والمصليات البلاستيكية

نوه خالد خضر، مدير مديرية أوقاف القاهرة، أن بعض المساجد لن تستطيع تقديم الكمامات والمصليات البلاستيكية لمن لم يحضروها معهم أثناء صلاة الجمعة، مشددًا على أهمية أن يحضر المواطن إلى المسجد متوضأ وطاهرًا ومرتديًا الكمامة ومصطحبًا لمصلاه الخاص.

وقال خلال تصريحات لبرنامج «مساء DMC»، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان عبر فضائية «DMC»، مساء الخميس، إن جميع دورات المياه على مستوى المساجد مغلقة تمامًا، موضحًا أنها من أماكن نقل العدوى بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19».

وأضاف أن المديرية تضع جدارًا عازلًا بين المقام والمصلين داخل المساجد على مستوى محافظة القاهرة، متابعًا: «جميع الأضرحة على مستوى مديرية الأوقاف مغلقة ولن تفتح إلا بعد كورونا».

وناشد مدير مديرية أوقاف القاهرة أصحاب الأعذار وأصحاب الأمراض المزمنة والمستعصية ألا يشاركوا بالصلاة خشية على أنفسهم والآخرين، لافتًا إلى إمكان صلاتهم الجمعة في بيوتهم ظهرًا ولا حرج في ذلك.

وعن الشباب الذي يخشى الإصابة بفيروس كورونا، أكد أنه لا حرج على الخائف من أن يُصاب أو يصيب غيره الصلاة في المنزل، مناشدًا المصلين بعدم إحداث التزاحم في المساجد.

تستقبل مساجد القاهرة الكبرى والمحافظات غدا، المصليين لأداء صلاة الجمعة بعد تعليق دام أكثر من 5 أشهر، وهو القرار الذي اتخذته الوزارة منذ أواخر مارس الماضي، ضمن إجراءاتها الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، واقتصرت منذ مايو الماضي، على نقل صلاة الجمعة من أحد المساجد بضوابط وإجراءات احترازية وحضور عدد محدود من المصلين، كما قررت في أواخر يونيو الماضي، عودة الصلاة بالمساجد مقتصرة على الصلوات الخمس فقط مع تطبيق عدد من الإجراءات والضوابط الاحترازية.