قال بهاء شوقي مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد، إنه تقرر تنفيذ المبادرة الرئاسية "دراجتك صحتك" لأبناء المحافظة.

وأوضح شوقي أنه سيتم تنفيذ المبادرة على أرض الواقع لأبناء المحافظة من خلال معرض للدراجات سيقام في 20 سبتمبر المقبل، ضمن المرحلة الثالثة من المبادرة برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ومحافظ الوادي الجديد محمد الزملوط، على أن تطرح الدراجات لأبناء المحافظة بنظام التقسيط بدون فائدة.

وأشار إلى أن المديرية بصدد تجهيز موقع المعرض لعرض الدراجات الهوائية لأبناء المحافظة، كما يجرى حاليًا حجز الدرجات عبر موقع الوزارة الإلكتروني.