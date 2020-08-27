88% من الألمان راضون عن تعامل بلادهم مع أزمة كورونا

كشفت نتائج استطلاع للرأي أن أغلبية كاسحة من الألمان يعتقدون أن بلادهم أدت ما عليها بشكل جيد في التعامل مع أزمة كورونا.

جاء ذلك وفقا لاستطلاع أجراه معهد (بيو) الأمريكي لأبحاث الرأي في 14 دولة صناعية، واشارت النتائج التي نُشِرَتْ اليوم الخميس إلى أن 88% من الألمان يتبنون هذا الرأي.

وجاءت ألمانيا في نفس مرتبة كندا من حيث نسبة الراضين عن تعامل بلادهم مع الأزمة، وسبقتهما في الترتيب الدنمارك بـ95% واستراليا بـ94%.

وكشفت النتائج أن غالبية المواطنين في كل من هولندا وكوريا الجنوبية وإيطاليا والسويد وبلجيكا وفرنسا واليابان وإسبانيا، يرون أن بلادهم تعاملت بشكل جيد مع الأزمة.

في المقابل، رأى 54% من البريطانيين و52% من الأمريكيين أن بلادهم تعاملت بشكل سيئ مع الأزمة.

وبالرغم من ارتفاع نسبة الراضين عن تعامل بلادهم مع أزمة كورونا، فإن النتائج أظهرت أن 54% من الألمان رأوا أن بلادهم صارت أكثر انقساما مما كانت عليه قبل اندلاع الأزمة.

ووصل متوسط من يتبنى هذا الرأي بين مواطني الدول الأوروبية إلى 53%، باستثناء الدنمارك التي أعرب 72% من مواطنيها أن بلادهم صارت أكثر توحدا بعد الأزمة، فيما وصلت هذه النسبة إلى 58% في السويد.

وأعرب 77% من الأمريكيين عن اعتقادهم بأن بلاده صارت أكثر انقساما بعد الجائحة.