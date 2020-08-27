تزايد مخاوف سكان الجزر الإيطالية بشأن السائحين وسط ارتفاع إصابات كورونا

تتزايد مخاوف سكان الجزر السياحية الإيطالية بشأن أعداد السائحين في ظل ارتفاع إصابات كورونا.

وتسببت المخاوف في خروج احتجاجات في سترومبولي، وهي جزيرة بركانية صغيرة تقع شمال صقلية، وهي جزء من أرخبيل إيوليان.

وقال إيجل يانيللي، وهو أحد منظمي مظاهرة خرجت مؤخرا، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، اليوم الخميس :"لا نريد طرد السياح، لكننا نريد تنظيم أعدادهم".

وتجمع نحو مئة إلى 150 شخصا، بينهم مقيمون ومصطافون ممن يقضون فترات طويلة، أمس الأول الثلاثاء في ميناء سترومبولي للاحتجاج على "غزو" زوار اليوم الواحد.

ويأتي زوار اليوم الواحد عبر سفن صغيرة من صقلية أو كالابريا ويظلون في سترومبولي لبضع ساعات فقط، في إطار جولة في أرخبيل إيوليان.

وتحمل كل سفينة سياحية ما يصل إلى 400 شخص، وتصل أكثر من 12 سفينة يوميا للجزيرة، ما يتسبب في المزيد من الحشود على الجزيرة التي تكتظ بالفعل بالمصطافين في أغسطس.

ويقول المحتجون إن هذا يشكل خطرا على الصحة لأنه يجعل من الصعب الالتزام بالتباعد الاجتماعي، في وقت تتزايد فيه إصابات كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة الإيطالية أمس تسجيل 1400 إصابة جديدة، وهو الرقم الأعلى منذ مطلع أيار/مايو، وسط تقارير عن بؤر إصابات في العديد من المقاصد السياحية.