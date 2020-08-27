حملات أمنية بالخارجة تضبط كميات من المخدرات وسلاح ناري

تواصل مباحث الوادي الجديد، بقيادة اللواء مصطفى مبروك مدير إدارة البحث الجنائي، الحملات الأمنية لضبط كل ما يكدر صفو السلم والأمن العام وتوسيع دائرة الاشتباه السياسي والجنائي؛ فقد تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الخارجة بقيادة الرائد محمد صابر من ضبط شخص يقوم بجلب جوهر الحشيش المخدر من المحافظات المجاورة، ويروجها على عملاءه من تجار التجزئة.

وتمكنت القوة من ضبط عدد 12 فرش حشيش مخدر، ومبلغ مالي وعقاقير من مخدر التامول، وهاتف محمول.

وكانت معلومات، قد وردت إلى ضباط مباحث الخارجة حول قيام أحد الأشخاص من جلب مخدر الحشيش من المحافظات المجاورة وترويجه بالمحافظة.

وعلى الفور تم جمع التحريات والمعلومات واستئذان النيابة العامة لضبطه، وتم نصب عدة أكمنة ثابتة ومتحركة ضمت ضباط وافراد وحدة المباحث، وتم ضبطه وبحوزته المواد المخدرة أثناء قدومه للمحافظة، وتم تحريز المضبوطات، وتحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة لتتولى التحقيق.

وفي سياق متصل، تمكنت مباحث الخارجة من ضبط شخص وبحوزته سلاح ناري _مسدس_ بدون ترخيص، وبمواجهته أقر بحيازته للسلاح للدفاع عن النفس حال تواجده بمنطقة سكنه، وتم تحريز السلاح، وتحرير محضر بالواقعة وإحالة المتهم إلى النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

وتواصل الأقسام الأمنية بإدارة البحث الجنائي ضبط العديد من المخالفات بالإضافة إلى الحملات المرورية المستمرة حفاظًا على السلم والأمن العام بمراكز المحافظة الإدارية.