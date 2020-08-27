تحتفل الولايات المتحدة الأمريكية في 26 أغسطس، من كل عام بيوم "مساواة المرأة الأمريكية" وهو ذكرى منحها حق الاقتراع في الانتخابات العامة في عام 1920.

وتعد تلك الخطوة متأخرة بشكل كبير بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية والتي قدمت نفسها كمنوذجا ديموقراطيا منذ بداية تأسيسها،؛ إذ سبقتها لتلك الخطوة عدد من الدول الأخرى.

ومع تزامن الذكرى المئوية لحصول المرأة الأمريكية على حق التصويت مع قرب إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية، نعرض رحلتها من المعاناة في سبيل الوصول لهذا الحق.

تصويت نكاية في السلطة

بعد مطالبات متعددة من قبل الحركات النسائية بضرورة أن تتساوى المرأة مع الرجل، في الواجبات والحقوق، وأن يكون لها حق تقرير المستقبل السياسي لبلادها، ومن بين هؤلاء كانت سوزان أنتوني، والتي قررت أن تتنزع هذا الحق ولو بشكل رمزي، فمع يوم التصويت في الانتخابات الرئاسية في 1872، قادت أنتوني عددا من السيدات الأمريكيات، وتوجهن لمركز اقتراع وضعوا أصواتهم بشكل متحد للسلطات!

وتعرضن بعد ذلك للقبض عليهن من قبل الشرطة، وتم تغريهن 100 دولار، وذلك حسب رواية موقع " هيستوري الأمريكي"

نائبة بالكونجرس دون أن تملك حق تصويت

في مفارقة غريبة، لم يكن الدستور الأمريكي ويسمح للمرأة بالترشح، وتقدمت جانيت رانكين بولاية مونتانا لانتخابات الكونجرس في 1916، وحققت فوزا غير متوقع كأول سيدة تحصل على عضوية الكونجرس، وذلك حتى دون أن تتمكن من التصويت لنفسها.

وطالبت رانكين، بحق السيدات في التصويت من موقعها، وهو الأمر الذي أجلّه دخول البلاد للحرب العالمية الأولى.

ويلسون يغير موقفه

وفي يناير 1918 تقدمت النائبة رانكين مشروعها لتعديل الدستور، وتزامن ذلك مع تغيير موقف الرئيس ويلسون، وأبدى رغبته في تمرير هذا التعديل.

وأخذ مشروع القرار سلسلة طويلة من الرفض، ليمتد لأكثر من عامين حتى وصل نصاب التصويت بشكل يسمح للمرأة بحقها في الاقتراع، وتم التصديق على التعديل في 26 أغسطس 2020، وفي الانتخابات التالية بعد أقل من 3 أشهر، كان المشهد بنزول أكثر من 8 ملايين امرأة أمريكية للإدلاء بأصواتهن في الانتخابات الرئاسية.