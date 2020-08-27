صاحب مخبز حادثة «طفل العجانة»: تعاملت مع محمد كابن لي

قال سيد عبدالكريم، صاحب مخبز حادثة «طفل العجانة»، إنه لم يفتح المخبز نهائيًا بعد الواقعة، معقبًا: «عدم فتح المخبز مرة أخرى ليست مشكلة بالنسبة لي، أهم حاجة سلامة الطفل»، وفقًا لتعبيره.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي عبر فضائية «الأولى»، مساء أمس الأربعاء، أن المخبز يعمل بفتري عمل «ورديتين»، موضحًا أنه يكون مسؤولًا عن الوردية الصباحية حتى التاسعة مساء.

ولفت إلى أن هناك شخصًا آخر يتسلم الوردية المسائية بعد ذلك، والتي تتضمن القيام بعمليات نظافة للفرن، مشيرًا إلى أنه لم يتخوف من حدوث أية مشاكل لأان المسؤول عن الوردية والطفل جيران.

ونفى إلقاء المسؤول عن الوردية المسائية للطفل محمد بالفرن، مؤكدًا أنه تعامل مع «طفل العجانة» كابنه فترة التواجد بالمخبز، وليس كرجل يريد أن يضره في شيء.

وأوضح أنه وقف بجانب الطفل بعد الحادث الأليم منذ أن كان بكوم إمبو ثم أسوان، مضيفًا: «راجعت الكاميرات وعدت للطفل للوقوف على حقيقة الحادث، لم أقصر مع الطفل وتوجهت إلى النيابة».

كان اللواء مصطفى عبد الفتاح مدير أمن أسوان، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة كوم امبو، بورود بلاغ من أسرة الطفل محمد مصطفى شحات الجندي، 15 عاما، من قرية سلوا بحري مركز كوم أمبو، يعمل في فرن فينو، تتهم فيه "س. ف. م" 35 عامًا بإلقاء الطفل أثناء عمله في الفترة المسائية بالمخبز داخل العجانة الخاصة بالمخبز وتشغيلها عليه، وعندما سمع العمال صرخات استغاثة الطفل أخرجوه من العجانة فاقدًا للوعي وجرى نقله بسيارة صاحب الفرن إلى مستشفى كوم أمبو، ومنه إلى مستشفى أسوان الجامعي لسوء حالته.