السفير المصري بلبنان يبحث مع الحريري وبري للمساعدة على إنهاء الفراغ الحكومي

التقى ياسر علوي، السفير المصري في لبنان، بنبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني، وسعد الحريري رئيس الوزراء السابق، والشيخ عبد الطيف دريان مفتي الجمهورية اللبنانية.

وأجرى علوي اتصالات ولقاءات خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية شملت وليد جنبلاط رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي، والرئيسين تمام سلام ونجيب ميقاتي، في إطار الجهود المصرية للمساعدة على إنهاء الفراغ الحكومي والتعجيل بتشكيل الحكومة الجديدة وفقا للأصول الدستورية وفي مقدمتها الاستشارات النيابية الملزمة، وبما يلبي تطلعات الشعب اللبناني ويتيح استعادة دعم المجتمع العربي والدولي، والبدء بتجاوز الأزمة الممتدة وحالة الاستعصاء السياسي التي يعاني منها لبنان الشقيق منذ اكثر من ١٠ أشهر.