وزير الدفاع الماليزي: لن يعاد فتح الحدود بعد انتهاء القيود الحالية

قال وزير الدفاع في ماليزيا اليوم الخميس إن حدود البلاد المغلقة منذ مارس الماضي لن يُعاد فتحها بعد انتهاء القيود الحالية المتعلقة بفيروس كورونا في 31 أغسطس.

وقال وزير الدفاع إسماعيل صبري يعقوب خلال مؤتمر صحفي: "لسنا مستعدين لتخفيف ما تم فرضه في الوقت الحالي".

ولا يستطيع معظم الأشخاص غير الماليزيين دخول البلاد، مما يدفع الشركات في القطاعات التي تعتمد على القوى العاملة الأجنبية إلى الشكوى من نقص العمالة.

وأضر الحظر المفروض على قدوم السائحين الأجانب بقطاع كان يمثل 10% إلى 15% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الأعوام التي تشهد نشاطا سياحيا.

كما أنه لا يمكن لمعظم الماليزيين مغادرة البلاد، على الرغم من أن العبور البري إلى سنغافورة شهد إعادة فتح جزئيا في 17 أغسطس للماليزيين الذين يسافرون بشكل يومي إلى الدولة المدينة للعمل.

واستمر الإغلاق الذي يخضع للمراقبة الشرطية الصارمة في ماليزيا من 18 مارس إلى 4 مايو، وبعد ذلك تم إلغاء معظم القيود المحلية.

وعلى الرغم من التخفيف الذي أدى لإعادة فتح معظم أماكن العمل، لا يزال العشرات من الأشخاص يتعرضون للاعتقال كل يوم بسبب ما يوصف بأنه انتهاكات للقيود المتبقية.

ومن المقرر أن يصدر رئيس الوزراء محي الدين ياسين إعلانا عن استمرار القيود قبل انتهاء سريانها يوم 31 أغسطس.

وقال الوزير إسماعيل صبري إن التمديد ضروري لمنع "الحالات الوافدة" من نقل فيروس كورونا.

وسجلت وزارة الصحة الماليزية خمس حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الخميس، ما رفع عدد الحالات الرسمي إلى نحو 9300 حالة. وبلغ عدد حالات الوفاة المرتبطة بالفيروس 125 شخصا، بينما تعافى 8994 شخصا بعد أن ثبتت إصابتهم بالفيروس.