هيئة الانتخابات الكندية: خطة لتعديل موعد التصويت على أي انتخابات مبكرة

تعمل هيئة الانتخابات الكندية، على خطة لإجراء انتخابات قد تأتي في وقت مبكر من هذا الخريف، وهي خطة يمكن أن تتضمن فترة تصويت في عطلة نهاية الأسبوع لمدة يومين بدلا من التصويت التقليدي يوم الاثنين.



وتساعد هذه الخطوة في الحفاظ على مسافة ما بين الناخبين، والسماح بوصول أكبر إلى مواقع الاقتراع - مثل المدارس- وفقا لمعلومات جديدة تم نشرها على موقع الهيئة على الإنترنت.



وتقول هيئة الانتخابات الكندية إنها تعمل أيضا على إيجاد طرق لخدمة الناخبين في مرافق الرعاية طويلة الأجل من خلال زيادة عدد أيام التصويت، كما تدرس الوكالة وسائلا لتلبية الطلب المحتمل على بطاقات الاقتراع عبر البريد، فعلى سبيل المثال، يمكن الاستمرار في قبول بطاقات الاقتراع المرسلة قبل الموعد النهائي للتصويت حتى اليوم التالي لفترة الاقتراع في عطلة نهاية الأسبوع لمدة يومين.



وتحذر الوكالة الفدرالية من أن زيادة التصويت بالبريد يمكن أن يؤخر جدولة النتائج.



وتحت عنوان "نهج لانتخابات الخريف المحتملة"، تقول هيئة الانتخابات الكندية إنه إذا تمت الدعوة إلى انتخابات قبل تنفيذ الإجراءات المقترحة بالكامل أو تمريرها من قبل البرلمان، فسوف تركز الوكالة على التباعد الجسدي وتدابير الصحة العامة الأخرى في مراكز الاقتراع ومكاتب الانتخابات، بما في ذلك توفير معدات الحماية للعمال في وقت الجائحة.



ويقول الموقع: "بالنظر إلى أن الحكومة الحالية هي حكومة أقلية الحالية، يمكن إجراء انتخابات في أي وقت".



وسيتم تقديم التوصيات الرسمية إلى البرلمان في سبتمبر المقبل بعد أن تتشاور هيئة الانتخابات الكندية مع أصحاب المصلحة، وإجراء استطلاعات رأي مع الكنديين.



يذكر أن التكهنات بدأت في الانتشار بشأن رغبة الحكومة الحالية برئاسة جستن ترودو في إجراء انتخابات عامة مبكرة في الخريف المقبل، لاستعادة الأغلبية التي فقدها في انتخابات العام الماضي.