شركات إندونيسية تؤسس منظمة لمكافحة تزايد نفايات البلاستيك

أنشأ عدد من شركات الأغذية والمشروبات الكبرى في إندونيسيا منظمة جديدة لتعزيز جهود إعادة التدوير وتقليل نفايات العبوات البلاستيكية في البلاد، والتي تنتجها الشركات عادة وينتهي بها الأمر عادة إلى تلويث البحر.

وذكرت صحيفة "جاكرتا بوست" اليوم الخميس أن الشركات، وهي من أعضاء جمعية التغليف وإعادة التدوير للبيئة المستدامة لإندونيسيا (بريز)، أسست منظمة "باكيدجينج ريكفري" للبحث عن طرق لتسريع تنفيذ الاقتصاد الدائري، بداية من جمع النفايات إلى إعادة التدوير.

وقال رئيس لجنة التوجيه في جمعية "بريز"، تريونو بريوسوسيلو، خلال الإطلاق الافتراضي للمنظمة: "تفخر الجمعية بإطلاق المنظمة (حتى نتمكن) من التعاون في إدارة النفايات لدينا كحل للمواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد".