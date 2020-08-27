محافظ البحر الأحمر يلتقي أهالي حلايب وشلاتين ويستمع إلى مطالبهم

التقى عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، اليوم، بديوان عام المحافظة، أهالى مدينتي حلايب وشلاتين، للاستماع إلى مطالبهم وحل المشكلات التي تواجههم.

وخلال اللقاء، أكد المحافظ اهتمام القيادة السياسية بمنطقة جنوب البحر الأحمر، مشيرا إلى أن مدن حلايب وشلاتين وأبو رماد شهدت إقامة العديد من المشروعات الخدمية خلال السنوات القليلة الماضية، وذلك لخدمة المواطنين وتلبية احتياجاتهم.

ولفت إلى أنه سيتم عقد اجتماع موسع الأسبوع المقبل لدراسة مطالب أهالي الجنوب وإيجاد الحلول المناسبة لها، بحضور عضو مجلس النواب عن مدن الجنوب، ورؤساء مدن حلايب وشلاتين.

يذكر أن مطالب أهالي الجنوب، تتمثل في توزيع وحدات التوطين، وتوفير إقامة بالقاهرة للمرضى من حلايب وشلاتين، بالإضافة إلى دعم الجمعية النسائية.