الإمارات وبريطانيا تبحثان سبل تعزيز التعاون

بحث وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اتصال هاتفي اليوم الخميس مع نظيره البريطاني دومينيك راب، علاقات التعاون الاستراتيجي بين البلدين في العديد من المجالات، إضافة إلى بحث تطورات الأوضاع في المنطقة وعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.



وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية، أن الجانبين استعرضا مستجدات جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" وأهمية التعاون والتنسيق القائم بينهما في مواجهة تداعياتها بالإضافة إلى دعم الجهود العالمية المبذولة من أجل التوصل إلى لقاح للفيروس .