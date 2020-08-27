رويترز: وفيات كورونا بالولايات المتحدة تتجاوز 180 ألف حالة

تجاوز عدد الوفيات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة 180 ألف حالة، اليوم الخميس، وذلك بعد زيادة الإصابات الجديدة في بؤر للعدوى بعدة ولايات منها؛ كاليفورنيا وفلوريدا وتكساس.

ومع ذلك ظهرت مؤشرات على التحسن حيث انخفضت الوفيات في الأسبوع الماضي بنسبة 17% عن الأسبوع الماضي، إلى أقل من ألف حالة يوميًا في المتوسط للمرة الأولى خلال أسابيع، وفقا لتحليل لوكالة «رويترز» للأنباء.

ووصل عدد حالات الإصابة المؤكدة في الوقت الراهن بأمريكا إلى أكثر من 5.8 مليون وهو الأكبر في العالم، وتسجل الولايات المتحدة أيضا أكبر عدد للوفيات بالفيروس في العالم.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، اليوم الخميس، إلى أكثر من 820 ألف حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 24 مليون إصابة.