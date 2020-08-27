متحدث النواب: تم إرجاء مناقشة مشروع قانون دار الإفتاء تقديرا لطلب شيخ الأزهر الشريف

أكد صلاح حسب الله، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، أن مشروع قانون دار الإفتاء تم إرجاء مناقشتة تقديرًا لطلب للدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

وأضاف «حسب الله»، خلال حواره لبرنامج «مدار الغد»، الذي عبر فضائية «الغد»، مساء الأربعاء، أنه أثناء مناقشة مشروع القانون في اللجنة المختصة كان هناك ممثلين لمشيخة الأزهر ودار الإفتاء ووزارة الأوقاف، ولكن تم إرجاء الطلب لحين الاستماع لوجهة نظر شيخ الأزهر الشريف.

وعن التحديات والمتربصين بمقدرات الشعب المصري، قال حسب الله، إن هناك من يحاول أن يزعج الدولة، مؤكدا أنه كان هناك مخططا لإعادة تشكيل شرق أوسط جديد على حساب دول معينة، أو تجهيز دول لقيادة المنطقة.