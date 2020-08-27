130 جنيها إستيرلينيا معونة بريطانيا لمصابي كورونا من أصحاب الدخل المنخفض

أعلنت الحكومة البريطانية أن الأشخاص ذوي الدخل المنخفض في المناطق التي ترتفع فيها معدلات الإصابة بفيروس كورونا سيكونون مؤهلين لتلقي ما يصل إلى 182 جنيهًا إسترلينيًا إذا اضطروا إلى عزل أنفسهم صحيا بسبب إصابتهم بكورونا، بحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية.

وبموجب المخطط الحكومي الذي يجري تجربته يوم الثلاثاء في مدينة بلاكبيرن، سيحصل الأشخاص ذوي الأجور المنخفضة الذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا على 130 جنيهًا إسترلينيًا لفترة العزل التي تبلغ 10 أيام.

وسيرتفع هذا المبلغ إلى 182 جنيهًا إسترلينيًا، أو 13 جنيهًا إسترلينيًا في اليوم، للأشخاص الذين كانوا على اتصال وثيق بهم، بما في ذلك أفراد أسرهم، الذين يتعين عليهم عزلهم لمدة 14 يومًا.

تأتي هذه الخطوة بعد أسابيع من الحملات التي قام بها رؤساء البلديات والمجالس والنقابات العمالية في المنطقة، الذين قالوا إن ملايين الأشخاص في جميع أنحاء البلاد لا يمكنهم تحمل العزلة دون دفع أجر لمدة أسبوعين.

كان آندي بورنهام، عمدة مانشستر الكبرى، قد اقترح أن العمال ذوي الأجور المنخفضة يجب أن يحصلوا على أجورهم العادية الكاملة خلال قضائهم فترة الحجر الصحي.

وأضاف بورنهام أنه مسرور باعتراف وزارة الصحة بهذه القضية، لكنها لم تقو بما يكفي لدعم الناس، معبرا: "وزير الصحة قال بالفعل إنه لا يستطيع العيش على أجر مرضي قانوني يبلغ 95 جنيهًا إسترلينيًا في الأسبوع، فكيف يمكن للأجر المقرر أن يفي بالغرض؟".

وفسر برونهام أنه بالنسبة للعديد من العمال في مانشستر الكبرى، فلن يوفر هذا المال الدعم الذي يحتاجه الأشخاص للتعاون مع اختبار الصحة وتتبع الحالات، لذا يجب على الحكومة الآن دعم الناس في جميع أنحاء البلاد لعزل أنفسهم بأجر كامل.

وحتى يكون المواطن من ذوي الأجر المنخفض مؤهلاً للبرنامج، يجب عليه إظهار الدليل على العمل براتب متدني أو العمل الحر، وعدم القدرة على العمل من المنزل، وحصوله على ائتمان شامل أو ائتمان ضريبي للعمل.

كان هناك ضغط مكثف وراء الكواليس مع العديد من الشخصيات البارزة المشاركة في الاختبار والتعقب، بما في ذلك زعيمها، ديدو هاردينغ، الذي يعتقد أنه كان متعاطفًا مع المخاوف من أن العمال ذوي الأجور المنخفضة لا يمكنهم تحمل عزل أنفسهم.

أثيرت القضية بين مسئولي مكتب مجلس الوزراء الأسبوع الماضي في زيارة لأولدهام، حيث مثبت مانع كبير بالنسبة للبعض.

يأتي ذلك في ظل وجود الملايين من العمال ذوي الأجور المنخفضة، إما غير مؤهلين للحصول على أجر مرضي قانوني قدره 95.85 جنيه إسترليني في الأسبوع، أو لا يستطيعون العيش على الإعانة، مما يجعلهم غير قادرين على دفع فواتيرهم المنزلية إذا اضطروا للحجر الصحي.