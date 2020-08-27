برلماني: الرئيس السيسي نجح بجدارة في ملف الوحدة والترابط العربي

أعرب النائب سمير رشاد أبو طالب، عضو مجلس النواب، عن دائرة مركز سمالوط، شمال المنيا وعضو إئتلاف دعم مصر، عن سعادته الكاملة باللقاء الثنائى الذي حضره الرئيس عبد الفتاح السيسي مع جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية والسيد مصطفى الكاظمي رئيس وزراء العراق.

وقال البرلماني إن اللقاء يعبر عن حجم الترابط بين بلادنا الشقيقة ويُلبى طموحات شعوبنا فى تعزيز التعاون العربي المُشترك في كافة المجالات، وتسوية سياسية شاملة في إطار الحفاظ على وحدة واستقلال الدول العربية وسلامتها الإقليمية، بما يسهم في إنهاء المعاناة الإنسانية الهائلة التي مرت بها هذه الشعوب خلال السنوات الماضية.

وأضاف أبو طالب أنه يدعم بكل قوة وعزيمة القضية الفلسطينية، ودعم الشعب الفلسطيني للحصول على كامل حقوقه المشروعة وفقا للقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، مؤكدا أهمية تضافر الجهود لمواجهة التحديات التي تهدد الاستقرار والأمن في المنطقة.

وأردف عضو الهيئة البرلمانية لإئتلاف دعم مصر، أن ملف الوحدة والترابط العربي، من الملفات التي أجاد واجتاز فيها الرئيس السيسي الأداء فوق المتوقع، فإن هذا الأداء يتسم بمراعاة الخصوصية الحضارية لكل دولة عربية، وأيضا أداء يتسم بالحيادية وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى، وكذلك أداء ينم عن رغبه دفينه لتحقيق الرخاء والاستقرار لكل الأطراف الداخله في اتفاقيات وبروتوكولات تعاون ثنائية أو متعددة.