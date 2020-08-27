تسليم جائزة جوته للآداب لعام 2020 لكاتب من البوسنة غدا

أعلنت مدينة فرانكفورت الألمانية، مسقط رأس الأديب الألماني الشهير يوهان فولفجانج فون جوته، عن تسليم الكاتب البوسني جواد كارا حسن، في الرابعة والنصف عصر غد الجمعة، جائزة جوته للآداب عن العام الجاري 2020، والتي تقدم باسم المدينة للمبدعين من أنحاء العالم.



وتمنح الجائزة البالغة قيمتها 50 ألف يورو كل ثلاثة أعوام في ذكرى ميلاد الأديب الكبير.



وقال رئيس المدينة بيتر فيلدمان، في بيان مسوغات المنح، التي أعلنت من قبل في مايو الماضي، "في زمن تتنامى فيه النزعة القومية حتى في أوروبا، فإن الأديب الفائز بالجائزة هذا العام كارا حسن يدعو دائمًا لتجاوز الحدود سواء كانت سياسية أو ثقافية".



وتشمل أعمال كارا حسن روايات ومسرحيات ومقالات وكتابات نظرية.



وأضاف رئيس المدينة، في مبررات المنح، أن منح الجائزة يعد اعترافًا بالتسامح والتفاهم، مشيرا إلى أن أعمل الكاتب تعد وسيطًا للتلاقي بين الشرق والغرب وبين الإسلام والمسيحية.