رد محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، على بيان نادي الزمالك بشأن رفض مجلس إدارة القلعة الحمراء، دعوة رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، لحضور افتتاح منشآت بمقر القلعة البيضاء بميت عقبة.

وقال مرجان في تصريحات تلفزيونية، عبر قناة "الأهلي": "الأمر زاد عن الحد، ويجب أن يكون هناك تدخل جاد، وصلنا لمرحلة صعبة جدا، فوجئنا بالبيان الذي صدر من الزمالك، وأننا رفضنا استقبال مندوبهم وطردناه، تلك أمور كاذبة وخارجة عن نطاق الاحترام".

وتابع: "الأهلي له مبادىء وقيم وتقاليد ملتزم بها، وقلنا هذا أكثر من مرة، لا أحد يخرجنا عن تقاليدنا، الخطيب ومجلس إدارة ملتزمون بالمبادىء والأخلاق، هناك شواهد كثيرة جدًا ولكن الناس تنسى، ونحن اعتدنا في الأهلي عدم ظهور المسئولين في الإعلام والسوشيال ميديا، أي مسئول في الأهلي لا يكذب، وأي كلمة يقولها يتحرى فيها الصدق".

وأوضح: "يجب أن يعلم الرأي العام أننا استقبلنا مندوب الزمالك بشكل محترم جدًا، وهذا الكلام مسجل صوت وصورة بالكاميرات في النادي".