تقرير: تنزانيا تحظر رحلات 3 شركات طيران كينية في نزاع يتعلق بكورونا

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حظرت تنزانيا الرحلات الجوية لثلاث شركات طيران كينية، في تجدد لنزاع بين الجارتين حول قواعد التعامل مع تفشي فيروس كورونا بالنسبة للمسافرين، حسبما أفاد تقرير لصحيفة "بيزنس" ديلي التي تتخذ من نيروبي مقرا لها.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن التقرير أن شركات "فلاي 540 كينيا" و"إيركينيا إكسبرس" و"سفاري لينك أفييشن" تم حظرها بسبب النزاع، وفقا لتصريحات حمزة جوهري، المدير العام لوكالة الطيران المدني التنزانية.

واستبعدت كينيا هذا الأسبوع تنزانيا من قائمة الدول التي يُعفى مواطنوها من دخول الحجر الصحي عند وصولهم إلى البلاد.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، ألغت تنزانيا رحلات لشركة الخطوط الجوية الكينية الوطنية "كينيا إيروايز"، للسبب نفسه.

وقال وزير النقل الكيني جيمس مشاريا بعد ذلك إن الأمر تم حله.