تحمل الأشجار الكثير من الكتابات والرسومات على مر السنين، لتصبح أشبه بلوحة جرافيتي نابضة بالحياة، بينما توفر لها عزلتها في الغابات العميقة الحفاظ على المخطوطات التي كتبت عليها لسنين، ولذلك قررت إدارة حديقة نيو فوريست الوطنية جنوب إنجلترا عمل معرض لـ100 من الجرافيتي الحي.

ويقول لورانس شا، أحد علماء الآثار في المشروع بالمعرض، لصحيفة "الجارديان" البريطانية، إن خيال الجميع يذهب لرسائل الحب كلما كان الحديث عن كتابات الأشجار، ولكن في الحقيقة، تلك الأشجار مليئة بمختلف الكتابات من الأوامر الملكية لطلاسم السحرة لذكريات الحرب والسلام من جنود تواجدوا من قبل في الغابات وغيرها الكثير.

ويضيف لورانس، أن من أجمل الكتابات التي عثر عليها في الغابة هي رسالة صيف الحب من ستينيات القرن الماضي، والتي وجدها في أحد أعمق نقاط الغابة.

كما استعرض لورانس قطع أخرى شاهدة على أحداث تاريخية، كتعاقب الملوك على بريطانيا والذين كانت تنقش رموزا خاصة بهم على الأشجار المرشحة للقطع والدخول في صناعة السفن الضخمة.

كما أن علامة أخرى دلت على تواجد جنود أمريكيين قرب إحدى الأشجار خلال الحرب العالمية الثانية.

وأكد لورانس حرص إدارة المعرض على التثبت من أصل كل كتابة وتعديلها إذا إحتاج الأمر، كما حدث مع مخطوطة الرمز الهندي، الذي اعتقد القائمون على المعرض عودته لجنود هنود مستقرين من قبل بالغابة، إلا أن رسالة من إحدى السيدات أوضحت أن الرسمة لشقيقتها.