 واشنطن تدين الهجوم الذي استهدف رتلا تابعا للأمم المتحدة بالعراق - بوابة الشروق
الخميس 27 أغسطس 2020 3:16 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟

النتـائـج تصويت

واشنطن تدين الهجوم الذي استهدف رتلا تابعا للأمم المتحدة بالعراق

أ ش أ
نشر في: الخميس 27 أغسطس 2020 - 3:09 م | آخر تحديث: الخميس 27 أغسطس 2020 - 3:09 م

أدانت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الخميس، الهجوم الذي استهدف رتلا تابعا للأمم المتحدة في العراق، فيما دعت الأطراف العراقية إلى احترام القانون والسماح لعمال الإغاثة بالعمل بحرية وأمان في البلاد.

وقالت السفارة الامريكية ببغداد ـ في بيان أوردته قناة "السومرية" العراقية الإخبارية ـ "ندين الهجوم الذي طال أمس رتلا تابعا للأمم المتحدة والتي تؤدي مهمة إنسانية في شمالي العراق"، مبينة أن "السكان الأكثر هشاشة في العراق يعتمدون على الأمم المتحدة والجهات المانحة الدولية الأخرى لمساعدتهم من انعدام الأمن الغذائي ومنهم اللاجئين والعائدين إلى ديارهم والنازحين".

وكانت خلية الإعلام الأمني بالعراق قد أعلنت أمس الأربعاء، إصابة موظفين بجروح متفاوتة جراء انفجار عبوة ناسفة استهدف رتلا تابعا لبعثة الأمم المتحدة على طريق اربيل – موصل.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك