موسكو ترد على اتهامات واشنطن حول حادث مع القوات الأمريكية بشمال شرق سوريا

بحث رئيس هيئة الأركان العامة الروسية فاليري جيراسيموف مع نظيره الأمريكي مارك ميلي خلال اتصال هاتفي الليلة الماضية ملابسات حادث بين قوات البلدين في شمال شرق سوريا، حاول فيه عسكريون أمريكيون عرقلة دورية للشرطة العسكرية الروسية، التي "اتخذت الإجراءات اللازمة" رداً على ذلك.

وقالت وزارة الدفاع الروسية ،في بيان نشرته اليوم الخميس، ونقلته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية على موقعها الإلكتروني: "في انتهاك للاتفاقيات القائمة، حاولت القوات الأمريكية منع الدورية الروسية، وردا على ذلك، اتخذت الشرطة العسكرية للقوات المسلحة الروسية التدابير اللازمة لمنع وقوع الحادث ومواصلة تنفيذ المهمة".

وأشار البيان إلى أن جيراسيموف شدد على أن التحالف الدولي تلقى إخطارا مسبقا بشأن مرور القافلة الروسية.

وأضافت الدفاع الروسية في بيانها أن "جيراسيموف، لفت انتباه الجانب الأمريكي إلى أن قيادة التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب، وفقًا للإجراءات الحالية، قد تم إخطارها مسبقًا بمرور رتل من الشرطة العسكرية الروسية".

واتهم المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون أوليوت في وقت سابق، القوات الروسية بخرق قواعد تفادي التصادم في سوريا وارتكاب حادث أسفر عن إصابة جنود أمريكيين.

وسبق أن أفادت مصادر مطلعة، أمس الأربعاء، بإصابة عدد من العسكريين الأمريكيين جراء حادث مع القوات الروسية شمال شرق سوريا.