محافظ الدقهلية: أهالي عزبة «دار السلام» بشربين عانوا من التنمر بسبب الاسم القديم

قال أيمن مختار، محافظ الدقهلية، إن المحافظة تلبي طلبات المواطنين في حال أن كانت تلبية الطلبات متاحة، مؤكدًا أحقية مواطني أي عزبة أو قرية لديها رغبة في تغيير الاسم إذا كان الاسم غير لائقًا.

وأضاف «مختار» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي عبر فضائية «الأولى»، مساء الأربعاء، أن أهالي عزبة «دار السلام» بمركز شربين عانوا من التنمر على مواقع التواصل الاجتماعي؛ بسبب الاسم القديم.

وأشار إلى أن إجراءات تغيير الاسم تتطلب تقدم مجموعة من أهالي القرية بطلب لمحافظ الإقليم لتغيير اسم القرية أو العزبة والاسم المقترح الجديد، متابعًا أنه تتم مخاطبة مدير الأمن لتغيير الاسم.

وأوضح محافظ الدقهلية أن مدير الأمن يجري دراسة أمنية بسيطة، حول القرية أو العزبة وهل هناك خلفيات قبلية أو نزاعات، قائلًا إن مدير الأمن يرد خلال عشرة أيام غالبًا بالموافقة.

ولفت إلى أن لجنة التقسيم الإداري تصدق على تغيير الاسم الجديد، مضيفًا: «الناس سعيدة بتغيير الأسماء، والمواطن له الأحقية في تقديم طلب بتغيير اسم شارع مش ظريف ومدلوله ليس جيدًا».

وكانت اللجنة العليا للتقسيم الإداري بمحافظة الدقهلية قد وافقت في اجتماعها يوم 13 يوليو الماضي على تغيير اسم عزبة «الدق» بمركز شربين إلى «دار السلام»، وكذلك تغيير اسم عزبة «شقرف» التابعة لمركز بلقاس إلى «السلام»، وكلف محافظ الدقهلية بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة في هذا الشأن.