متحدث النواب: البرلمان واجه صعاب ومؤامرات عدة كانت تستهدف أمن الدول

قال الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، إن البرلمان المصري واجه صعاب ومؤامرات عدة كانت تستهدف أمن الدولة المرتبط بالأمن القومي العربي وذلك عقب ثورة 30 يونيو.

وأضاف «حسب الله» خلال حواره ببرنامج «مدار الغد» الذي يذاع على قناة «الغد»، مساء الأربعاء أن مجلس النواب كان يعلم المؤامرات التي تحاك بالدولة المصرية وعمل على إفشالها تمامًا، موضحًا أن البرلمان الحالي اقترب من ملفات شائكة كان يهرب الجميع منها، كقوانين: بناء وترميم الكنائس، والتأمين الصحي الشامل، والجمعيات الأهلية، وغيرها.

واستطرد: «آخر التحديات الكبرى التي واجهت المجلس كانت مناقشة إرسال قوات مصرية خارج الحدود وتحديدا في ليبيا، حيث وافق جميع أعضاء النواب لدعم القوات المسلحة والقيادة السياسية المتمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة».

وردًا على سؤال حول أداء مجلس النواب، أكد أن أداء البرلمان يقيم بطريقتين، الأولى من خلال المحتوى والثانية لها علاقة بالظاهر، حيث يقيم الأشخاص مدى منفعته الشخصية فقط، وهو أمر طبيعي ولكن في أوقات طبيعية ليست في ظروف استثنائية كالتي مرت بها الدولة ومؤسساتها.

وأشار إلى أن مصر في طريقها لدحر الإرهاب الذي أثر بشكل كبير على موارد الدولة الرئيسية في وقت من الأوقات، وذلك بالإضافة إلى عدد من الظروف الاقتصادية التي جعلت مجلس النواب يتحمل مسؤولياته، لمواجهة الوضع الراهن على حساب شعبيته، بحسب قوله.

وقال إن التاريخ وحده هو الذي سينصف هذا المجلس، لا سيما وأنه استطاع وضع حجر الأساس لبناء مستقبل الأجيال القادمة.