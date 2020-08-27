افتتاح معرض لبيع الخضار والفاكهة بأسعار مخفضة في مطروح

افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الخميس، المعرض اللوجيستي 2 بمنطقة علم الروم في مدينة مرسى مطروح، لبيع الخضار والفاكهة واللحوم، وذلك على مساحة 500م؛ لتوفير السلع للمواطنين بالشكل اللائق وبجودة عالية وبأسعار مخفضة بنسبة 30% للتخفيف من أعبائهم.

وجه محافظ مطروح بعرض قائمة الأسعار واليافطة على كل منتج، مع الحفاظ على المظهر اللائق الذي شاهده اليوم، مشيدا بأعمال التنظيم للمعرض وما وجده من إقبال كبير للمواطنين لشراء المنتجات من الخضار والفاكهة واللحوم، مع التشديد على عرض الأسعار يوميا عليه ومتابعتها من خلال مراقب من المحافظة ومديرية التموين لمتابعة الالتزام بالأسعار وجودة المنتج للمواطنين.

وشدد محافظ مطروح على تكثيف جهود النظافة طوال اليوم بالمعرض ورش الأرضيات، مع دراسة مقترح لإقامة معرض لوجيستي ثالث بإحدى المناطق ذات الكثافة السكانية العالية بمدينة مرسى مطروح؛ لخدمة أكبر عد من المواطنين وتيسير الوصول إليه.

بينما أشاد الأهالي خلال إقبالهم على الشراء من المعرض، بما وجده من جودة للمنتجات الطازجة، وتيسير الوصول إليها بدلا من الانتقال إلى وسط المدينة، وبأسعار مخفضة مما يخفف عنهم.