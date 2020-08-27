 استقالة رئيسة لجنة الانتخابات البلغارية في خلاف حول ماكينات التصويت - بوابة الشروق
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استقالة رئيسة لجنة الانتخابات البلغارية في خلاف حول ماكينات التصويت

د ب أ
نشر في: الخميس 27 أغسطس 2020 - 9:05 م | آخر تحديث: الخميس 27 أغسطس 2020 - 9:05 م

أعلنت رئيسة لجنة الانتخابات المركزية في بلغاريا استقالتها المفاجئة، اليوم الخميس، عقب خلاف حول الاستخدام المقترح لماكينات التصويت في الانتخابات المقبلة في البلاد.

وقالت رئيسة لجنة الانتخابات ستيفكا ستويفا، في جلسة للجنة، إنها سوف تتنحى من الدور المكلفة به، واشتكت من أنه لم تتم الدراسة الكاملة للاستخدام المقترح لماكينات التصويت.

وأضافت أنه من غير المعلوم أي نوع من الماكينات سوف يستخدم أو من أين سيتم الحصول عليها والأعداد المطلوبة، أو كيف سيتم التحقق منها، وتخزينها ولأي مدى سوف يتم تدريب أعضاء اللجنة والناخبين على استخدامها.

ومن المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية النظامية المقبلة في مارس 2021، رغم أن بعض المراقبين يقولون إن الانتخابات المبكرة يمكن أن تعقد في نوفمبر على أقصى تقدير في أعقاب 50 يوما من التظاهرات المناهضة للحكومة.

ويقول المتظاهرون إن ماكينات التصويت من شأنها أن تساعد على تجنب التلاعب في الانتخابات.

ومن المتوقع أن يوافق البرلمان على استقالة ستويفا الأسبوع المقبل.

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