وزير الخارجية البريطاني يجري مشاورات مع نظيره الإماراتي حول الأمن الإقليمي

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أفاد وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب بأنه أجرى "مشاورات قيمة" حول الأمن الإقليمي مع وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد.

وكتب راب على موقع تويتر : "أجريت مشاورات قيمة حول الأمن الإقليمي مع الشيخ عبدالله بن زايد. ورحبت باتفاق السلام بين إسرائيل والإمارات، وهما صديقان مقربان لبريطانيا".

وأضاف: "هذا الاتفاق فرصة مهمة لإنعاش الجهود الرامية لتحقيق السلام في الشرق الأوسط".

كان راب زار إسرائيل والأراضي الفلسطينية في وقت سابق من الأسبوع الجاري في محاولة لدفع عملية السلام. كما أكد على "أهمية التطبيع بين الإمارات وإسرائيل، والجهود تجاه سلام أوسع في الشرق الأوسط".