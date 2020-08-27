بولندا تحث روسيا على التخلي عن خطط للتدخل العسكري في بيلاروس

حثت الحكومة البولندية روسيا على التخلي عن خططها للتدخل العسكري في بيلاروس المجاورة.



وكتب رئيس الوزراء ماتيوس مورافيكي عبر تويتر: "تحث الحكومة (البولندية) روسيا على السحب الفوري لخططها بالتدخل العسكري في بيلاروس، بموجب الحجة الزائفة باستعادة السيطرة وهو فعل عدائي يخرق القانون الدولي وحقوق الإنسان للشعب البيلاروسي الذي يجب أن يكون حرا في تقرير مصيره".



وفي وقت سابق من اليوم الخميس، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن هناك احتياطيا من عناصر إنفاذ القانون الروس على استعداد لدخول بيلاروس لوقف الاحتجاجات التي تشهدها البلاد.



وأوضح أنه تم تشكيل الاحتياطي بالفعل بناء على طلب الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، في إطار التحالف الوثيق بين روسيا وبيلاروس.