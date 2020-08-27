احتجاجات فى سنغافورة ضد «تساهل القضاء» مع مرتكبى الاعتداءات الجنسية

أثارت أحكام قضائية خفيفة فى حق طلاب دينوا فى قضايا تحرش واعتداءات جنسية، موجة غضب شعبية فى سنغافورة، إذ رأى ناشطون أنه لا توجد جدية كافية فى التعاطى مع هذه الممارسات التى تستهدف النساء.

وأحدث ما سجل فى هذا المجال، أن شابا فى الثالثة والعشرين لم يُسجن سوى 12 يوما بعدما حاول خنق صديقته السابقة. وبرر القاضى هذا الحكم الخفيف بأنها الإدانة الأولى للشاب، وبأن الأخير تعاون مع السلطات واعتذر للضحية، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

ومن المعروف عن هذه الجزيرة الغنية أن قوانينها المتعلقة بحفظ النظام متشددة، إذ إنها تعاقب التخريب المتعمد للممتلكات بالضرب بالعصا، فى حين أن أحكاما بالإعدام تصدر فى جرائم القتل والاتجار بالمخدرات.

فى العام الماضى، احتجت الطالبة فى جامعة سنغافورة الوطنية، مونيكا باى، عبر شبكات التواصل الاجتماعى على العقوبة الخفيفة التى اكتفى القضاء بفرضها على طالب صورها من دون علمها وهى تستحم داخل غرفتها فى النزل الطالبى.

أما عقوبة تيرنس سيو كاى يوان، وهو طالب آخر فى هذه الجامعة المهمة اعتدى على امرأة فى قطار ومحطة قطارات، فكانت إبقاءه تحت الاختبار 21 شهرا.

وامتنع القاضى عن حبس الشاب، معتبرا أن لديه فرصا كبيرة ليكفر عن جريمته، نظرا إلى دراسته الجامعية والطبيعة «الخفيفة نسبيا» لأفعاله، بحسب وثائق المحاكمة.

وسجل 56 سلوكا جنسيا استغلاليا بين عامى 2015 و2017 فى 6 جامعات سنغافورية، بحسب ما أفاد وزير الإعلام والتربية أونج يى كونج.

واستهجنت الجمعيات الأهلية، العقوبات الخفيفة فى حق مرتكبى أعمال العنف فى حق النساء، إذ إن الاغتصاب الزوجى مثلا لم يصبح مخالفا للقانون إلا العام المنصرم.

ولاحظت الناطقة باسم حملة «إيم فور زيرو» (الهدف صفر) لمكافحة أعمال العنف الجنسية، باميلا إنجى، أن «النظام القضائى قاس فى حق من يخربون الممتلكات العامة، ولكن لا يعتبر الأمر بهذه الخطورة إذا هدد أحدهم امرأة أو اغتصبها». واستنكرت إنجى التوجه الراسخ إلى اعتبار النساء الضحايا «مسئولات عن الجرائم التى يتعرضن لها».